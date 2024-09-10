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MLB／大谷連24盜成功推進46轟47盜 道奇投手崩盤慘敗小熊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊大谷翔平今天單場雙安又跑出本季第47次盜壘成功，且是連續24次盜壘都成功。 美聯社
道奇隊大谷翔平今天單場雙安又跑出本季第47次盜壘成功，且是連續24次盜壘都成功。 美聯社

道奇隊大谷翔平今天單場雙安又跑出本季第47次盜壘成功，然而攻勢追不上小熊隊的兩發全壘打，最終以4：10在三連戰系列賽首戰吞敗，明天道奇隊則由傷癒復出的山本由伸要對上小熊隊今永昇太。

小熊隊今天1局上就靠著貝林傑（Cody Bellinger）的兩分砲，開啟單局3分攻勢，4局上布許（Michael Busch）陽春砲擴大到4：0領先。

道奇隊則是在5局下1出局、一壘有人時，大谷翔平先敲出安打，隨後貝茲（Mookie Betts）敲安、孟西（Max Muncy）高飛犧牲打追回2分；7局下大谷翔平敲安後，貝玆開轟敲出兩分砲。

只不過6局上小熊隊用4支安打追加3分，8局上、9局上加起來又得到3分，全隊16支安打串連攻下雙位數得分，貝林傑單場2安、3分打點，布許更有3安打、3打點演出。

大谷翔平首打席游擊飛球出局後，3局下靠四壞保送上壘，隨後展現腳程盜上二壘，連續24次盜壘成功，目前累積46轟、47盜，持續朝「50轟、50盜」邁進，另有2支安打進帳後，打擊率上升到2成92。

同場出賽的小熊隊鈴木誠也則是5打數1安打，另有2次三振及1次靠失誤上壘，為球隊跑回1分。

道奇隊先發投手布勒（Walker Buehler）5局被敲9支安打掉5分，接手的班達（Anthony Banda）1局掉2分，投最後2局的拉米瑞茲（Nick Ramirez）掉3分。

大谷翔平 小熊隊

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