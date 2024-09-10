中職／羅力錄影獻祝福！ 盛讚周思齊是「有威脅性的打者」

中信兄弟42歲球星周思齊宣布在今年球季結束之後正式引退，將於9月21、22日在大巨蛋舉辦引退賽，近期周思齊的臉書粉絲專頁也陸續發布過往隊友與中職名將們的祝福影片，今天輪到前富邦悍將洋投羅力（Mike Loree）為周董獻上引退祝福。

羅力在影片中談到對周思齊的印象：「我在2012年來到聯盟時對思齊的第一印象，他是一位很棒的打者，只要站上打擊區，就會帶給對手威脅性。是一位具有高度工作意識態度，一個在球隊裡不可或缺、努力認真的選手。」

羅力為中職史上第1位，目前也是唯一1位年資滿9年，不受外籍球員限制的洋將。在中職效力10個球季，生涯與周思齊對決過150個打席，被敲40支安打，包含8轟，也送出21次三振，被打擊率0.284。羅力也祝福周思齊：「我要在此恭喜你走過這一段完美的球員生涯，你是個非常讓人配服的對手，祝你高掛球鞋的退休生涯順利圓滿！」

羅力的中職生涯自2012年效力Lamigo桃猿開始，當時的譯名為「雷力」，2014年轉投韓職KT巫師隊，2015年回鍋中職改名「羅力」，展開中職的長青生涯。從義大到富邦時期都是隊上最穩定的洋投。2022年球季結束後，由於年資已滿9年，符合不受洋將限制的「羅力條款」，2023年象徵性先發面對1名打者後便高掛球鞋。