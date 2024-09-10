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U23世界盃／中國擊敗澳洲預賽3勝 隊史首闖超級循環賽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
U23世界盃中國隊2局下周奕敲出陽春砲。 圖／WBSC提供
U23世界盃中國隊2局下周奕敲出陽春砲。 圖／WBSC提供

U23世界盃A組預賽最後一天賽程，地主中國隊演出驚奇以4：1擊敗澳洲隊，兩隊雖然同為3勝2敗，但因中國隊總失分較少，即使形成戰績互咬，中國隊也佔據優勢，確定隊史首次闖進U23超級循環賽。

今天的中國隊與澳洲隊之戰，2局上澳洲隊靠著史金納（Zak Skinner）適時安打先馳得點，不過2局下周奕的陽春砲瞬間為中國隊追平比數。

5局下成為關鍵，中國隊靠著不死三振加上2次保送，在1出局後攻佔滿壘，接著王帥滾地球推進打回超前分，朱旭東突襲短打不僅跑出內野安打，加上對手傳球失誤，一口氣追加2分。

U23世界盃中國隊先發左投趙偉。 圖／WBSC提供
U23世界盃中國隊先發左投趙偉。 圖／WBSC提供

中國隊先發左投趙偉也表現穩定，6局被敲4支安打僅失1分，另有5次三振，而王翔在7局上趙偉被敲安打後接手，連抓3個出局數守住勝利。

中國隊擊敗澳洲隊後，球員們都衝上場中慶祝，中國隊首次參加U23世界盃就打進複賽，由於中國隊在預賽總失分17分、澳洲隊27分，即使目前3勝1敗的波多黎各、日本都輸球，四隊戰績互咬下，中國隊在對戰優質率也能領先澳洲，進入A組前三名取得晉級資格。

另一方面，中華隊在B組吞下1勝3敗，在前3名都取得3勝以上的情況下，即使今天贏球也無緣晉級複賽，落入排名賽。

中華隊

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