U18亞青／國際賽改制7局是好是壞？ 日本小將給出看法

第13屆亞洲青棒錦標賽冠軍戰，中華隊以6：1擊敗日本隊，睽違17年再度登上亞青王座。而本屆也是亞青賽首度將9局制改為7局制，日本小將們也分享了自己對於國際賽改制的看法。

日本媒體《Full-Count》指出，本屆亞青賽的7局制，雖然在U18層級的國際賽並不罕見，但對於日本甲子園的球員來說，這仍是一種較不熟悉的比賽制度。7局、9局制各有擁護者，體力調配、逆轉機會以及戰術運用都是考量的重點

中華隊時隔17年再度在亞青封王。 記者陳正興／攝影

認為7局制過短的球員認為，從首局開始就必須積極搶攻有些難度，覺得這樣的改變讓人感到有些困難，也有「本質派」的言論出現：「我還是喜歡9局，棒球就是要打9局。」也有些球員支持7局制，他們表示，傳統9局制雖然較有逆轉機會，但體力消耗量也更大，「7局讓身體負擔減輕很多，這點我覺得是好的。」

2018年第12屆U18亞洲青棒錦標賽仍為9局制，中間歷經2次疫情影響而停辦，本屆開始改為7局制，至於U18與U23世界盃，則是在2021年就從原本的9局制改為7局制。中華隊在亞青改制首年即奪冠，上次奪冠的2007年中華隊還寫下「賽會無失分」的紀錄。