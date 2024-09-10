U18亞青／中華隊睽違17年奪冠 「熱門關鍵字」揭曉5大亮點棒球員

在台灣舉行的第十三屆U18亞洲青棒錦標賽昨（8）日落幕，昨晚台北市立天母棒球場上演「冠軍賽」台日大戰，雙方不受雨勢影響熱戰7局，中華隊最終以6比1擊敗日本，不只報了複賽0比1輸給日本的仇，更拿下自2007年以來，睽違17年的賽事冠軍獎盃。本屆亞青棒球賽中華隊有多位球員表現亮眼，跟著《網路溫度計DailyView》一起認識登上網路熱門關鍵字的棒球好手吧！

U18一週聲量逾3.2萬 最高單日出現在台日冠軍戰

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「U18亞洲青棒錦標賽」近一週（日期：2024/09/02～2024/09/08）網路聲量，總共32,539筆，單日最高聲量為昨日11,000筆，中華隊在冠軍賽以6比1逆轉擊敗甲子園明星球員組成的強敵日本隊。

昨日冠軍賽中華隊由火球男楊念希先發主投，1局下他遭日本隊安打狙擊丟掉1分，所幸穩住陣腳飆出三振拿到第三個出局數。中華隊得分攻勢在第3局出現，第3棒柯敬賢在二壘有人局面，相中日本先發投手今朝丸裕喜一記變化球，轟到中左外野形成一支三壘安打，打回中華隊追平分之後，比賽因雨勢過大暫停，重新開賽第4棒曾偉喆打出右外野深遠飛球，形成高飛犧牲打超前比數。

3局下，楊念希2出局被日本隊攻佔一、三壘，中華隊換上另一位火球男林鉑濬止血，他沒辜負教練團期待飆出關鍵三振。柯敬賢5局上敲出一支高飛犧牲打，幫中華隊再下一城，5局下林鉑濬1出局被日本隊攻佔滿壘，他讓對方打出游擊方向滾地球形成雙殺打，驚險化解危機。中華隊6局上、7局上再攻下3分，林鉑濬帶著5分領先續投最後半局，2出局後日本隊打者擊出三壘平凡滾地球，三壘手接到球快傳一壘，中華隊抓到最後一個出局數，以6比1收下比賽勝利和冠軍獎盃，全隊球員衝到投手丘相擁慶賀！

熱門關鍵字出現U18中華隊5球員 陳睦衡、林鉑濬抗韓又射日

「U18亞洲青棒錦標賽」近一週（日期：2024/09/02～2024/09/08）網路熱門關鍵字出現「亞青、青棒、中華隊、台灣隊、陳睦衡、林鉑濬、楊念希、柯敬賢、曾偉喆、吳柏宏」等詞彙，中華隊共有3名投手陳睦衡、林鉑濬、楊念希，2名打者柯敬賢、曾偉喆，以及總教練吳柏宏受到關注。

#陳睦衡

穀保家商王牌投手陳睦衡今年畢業後未投身中職選秀，他被看好有旅外實力，希望透過這次U18亞洲盃證明身手，預賽首戰陳睦衡對韓國先發主投5.1局，飆出7次三振無失分，只被對手敲出2安，還投出生涯最速152公里，率隊拿下重要一勝。休息3天後，複賽他再對日本先發主投，同樣繳出4局無失分好投，本次比賽總計投9.1局送出9次三振，精采表現讓陳睦衡獲賽會最佳防禦率、最佳勝率、明星隊最佳先發投手3獎，旅外身價跟著大增。

#林鉑濬

鶯歌工商王牌投手林鉑濬本次賽會登板3場，預賽對韓國後援1.2局飆出最速154公里，幫球隊守住勝利，複賽他對日本接續陳睦衡登板投2局，卻在處理對方短打球發生關鍵失誤，讓球隊1分落敗。冠軍賽林鉑濬再度接棒先發上陣，力投4.1局無失分壓制日本隊打線奪下勝投，也助中華隊把冠軍獎盃留在台灣，強力投球讓他奪得大會MVP，連日本隊四棒打者都誇讚，是高中生涯從未遇過的球速跟球威。

#柯敬賢

被美國大聯盟洛杉磯道奇隊以75萬美金簽下的柯敬賢，本屆賽會對韓國敲出1支安打，複賽對日本卻在跑壘時閃避不及隊友強勁擊球，形成妨礙守備，讓中華隊滿壘攻勢遭到瓦解。昨晚冠軍賽，柯敬賢3局下打出關鍵三壘安打追平比分，撲壘時右手卻被紅土卡住，整個身體翻折差點受傷，令所有人捏一把冷汗，拚勁十足的他全場打回2分，鎮守中外野同樣美技不斷，為中華隊拿下冠軍讓柯敬賢賽後喜極而泣。

#曾偉喆

本屆賽會以投打二刀流身分上場的曾偉喆，畢業於鶯歌工商，除對泰國投1局輕鬆飆出3次三振，複賽開始他以指定打擊身分擔任第4棒中心打者，安打雖然直到面對菲律賓比賽才開張，卻立刻繳出單場3安猛打賞，昨日冠軍賽曾偉喆再繳出雙安雙打點的成績，幫助中華隊奪冠，關鍵比賽安打不斷讓他獲頒本屆賽會明星隊最佳指定打擊，曾偉喆也將繼續爭取旅外機會。

#楊念希

楊念希是前中華職棒統一獅選手楊東益的兒子，高一開始就是國家隊常客，本屆賽事擔任冠軍戰先發投手，可惜受到雨勢影響兩度中斷比賽，教練團擔心他狀態跑掉，在楊念希第3局面臨一、三壘有人危機時換下場，最終繳出2.2局3次三振失1分的表現，賽後他直呼「有些可惜，要不是下雨，不然我有信心可以完投」。

#吳柏宏

本屆中華隊總教練由平鎮高中吳柏宏教練擔任，率隊奪下睽違17年冠軍，賽後他指出第一局就覺得有機會贏球，因為打線不像前幾場比賽揮不到球，吳柏宏賽後受訪表示，「我特別感謝林鉑濬的好投，以及負責守備的球員，透過精彩防守合力守住危機，最終保住冠軍」。然而，吳柏宏讓陳睦衡休息3日兩度先發，以及冠軍戰領先5分讓林鉑濬續投最後半局的做法，令不少球迷質疑他的調度會令選手受傷，成為網路熱烈討論話題。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年09月02日至2024年09月08日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『U18亞洲青棒錦標賽』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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