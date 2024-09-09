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U23世界盃／3連敗遭淘汰後終於開胡 中華隊11:0大勝南非

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊在U23世界盃棒球賽打到第4場，才終於面對南非隊拿下首勝。圖／中華棒協提供（資料照）
中華隊在U23世界盃棒球賽打到第4場，才終於面對南非隊拿下首勝。圖／中華棒協提供（資料照）

中華隊在U23世界盃棒球賽今天下午就先確定無緣前進複賽，晚間在預賽打起精神繼續尋求勝場，最終提前在5局以11：0擊敗南非隊，3連敗後終於拿下第1勝。

中華隊在預賽以3連敗開局，至今天下午委內瑞拉擊敗南韓隊後，B組晉級複賽的球隊已經產生，由尼加拉瓜、委內瑞拉、南韓隊搶下門票，中華隊淪落7到12名的排名賽。

中華隊今天晚上在預賽第4場面對南非隊，劉俊緯首局首打席首球就敲陽春砲，一出局後林佳緯敲三壘打，王念好二壘打、曾昱磬一壘打各帶有1分打點，中華隊單局集滿全壘打、三壘打、二壘打、一壘打，攻下3分。

中華隊第3局把握南非投手控球不穩，連選4保送擠回1分，邱鑫三壘打再一棒清壘，單局4分進袋，第4局再灌4分大局，擴大為11：0領先。

張峻瑋擔任先發投手，投3局無失分，未被敲安，送出6次三振；伍立辰第4局接手，因安打和四壞球、觸身球保送釀成滿壘，才連飆2K解危，最終投2局無失分。

中華隊明天還將在預賽最後一場面對已經晉級的委內瑞拉，勝敗不會帶入7到12名排名賽，此戰結果對中華隊最終排名沒有影響。

中華隊 林佳緯 王念好

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