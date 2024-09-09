中職／獅隊近10戰只贏2場 10日派古林睿煬先發拚止敗

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊近期戰績不佳，明天與富邦悍將交手，派出本土投手古林睿煬先發，力拚幫助球隊終止近期4連敗，悍將派出洋投班恩先發應戰。

獅隊近期10場比賽僅贏2場、吞下4連敗，戰績不理想，明天作客新莊棒球場與悍將交手、力拚止敗，獅隊派出本土投手古林睿煬先發。

古林睿煬近況不錯，從6月8日算起，近10場一軍出賽都是優質先發，前一場出賽為9月3日對樂天桃猿隊，先發投7局僅被敲出3支安打、無失分，奪下個人本季第8勝，目前以防禦率1.55暫居聯盟防禦率王。

悍將近期戰績也不算理想，近10場比賽拿下3勝，明天派出洋投班恩（Ben Braymer）先發，班恩目前為止中職一軍3場出賽吞下2敗，生涯中職一軍首勝還沒開張，且3場先發都沒能投滿5局。

明天另外一場比賽，味全龍隊在主場天母棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，龍隊派出洋投艾璞樂（Tyler Eppler）先發，艾璞樂目前為止本季一軍與雄鷹對戰先發2場，戰績1勝1敗，對戰防禦率3.75。

雄鷹隊明天先發投手為江承諺，目前為止本季110.1局投球局數已經是個人生涯新高，本季出賽戰績7勝8敗，與龍隊交手對戰數據不算突出，本季4場先發吞下3敗、對戰防禦率5.40。