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中職／統一獅結合台南台語月活動 19日邀謝銘祐開唱

中央社／ 台北9日電
金曲歌王謝銘祐。報系資料照
金曲歌王謝銘祐。報系資料照

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊9月19日台南主場賽事，配合台南台語月「台語起磅（khí-pōng）！」系列活動，將邀請金曲歌王謝銘祐開唱，賽前先發名單採台語播報，盼推廣台語文化。

獅隊今天發布新聞稿，2024台南台語月「台語起磅（khí-pōng）！」9月熱鬧展開，本週起陸續推出「開幕復古派對市集」、「智識學堂」、「市井潮語」、「行入台南舊光景」、「棒球哇咧獅」等5大系列活動，「棒球哇咧獅」活動將在19日在台南棒球場熱鬧展開，當日賽事對戰傳統勁旅中信兄弟。

獅隊新聞稿寫到，19日「棒球哇咧獅台語攏ê通」活動當天，賽前將邀請台語金曲歌王謝銘祐開唱，預計演唱歌曲包括2013年由謝銘祐為獅隊創作的「哇咧獅」，適逢統一獅隊史35週年，要帶大家一起來重新感受台語歌曲的魅力。

獅隊提到，2016年起至今，連續9年獅隊年度主題歌曲結合在地特色，均改編台語經典歌曲旋律，包括安平追想曲、南都之夜、寶島曼波、港都夜雨、再會吧港都、秋風夜雨、鑼聲若響、山頂黑狗兄及桃花過渡，透過旋律改編及填詞結合職棒電子音樂應援，成為氣勢磅礴應援主題曲，是獅隊傳承特色之一。

獅隊行銷結合在地，特別推出「9.19棒球哇咧獅台語攏ê通」活動，活動主視覺延伸「台語起磅（khí-pōng）！」結合「哇咧獅」，由吉祥物萊恩塗鴉創作，充滿在地文創風格，也特別準備「2024臺南台語月Ｘ統一獅杯墊」每組4款，凡19日持當日賽事進場前4000名球迷朋友均可獲得1份。

「9.19棒球哇咧獅台語攏ê通」活動當日，賽前播報先發名單將採用台語進行，讓進場球迷有不同的體驗，局間活動也將規劃不同台語猜謎活動，讓民眾進場一起來體驗、推廣台語文化。

棒球 統一7-ELEVEn獅 統一獅

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