2024巨人盃全國青棒錦標賽昨開幕！9月8日至13日熱鬧開打
2024台南市巨人盃全國青棒錦標賽8日在亞太國際棒球訓練中心室內練習場舉行開幕式，從9月8日起至13日在亞太成棒副球場、小北B棒球場、南英商工棒球場、中信科大棒球場等場地熱鬧登場，全國共有24校棒球隊參賽。
台南市長黃偉哲表示，台南巿巨人少棒隊在臺灣棒球歷史中占據一個重要篇章，為延續巨人精神，台南市每年皆會辦理巨人盃全國青棒、青少棒賽及少棒賽等三級賽事，台南市也透過三級棒球的銜接訓練而栽培出許多的選手，期許藉著今年的賽事讓所有選手們能互相切磋球技，以球會友，也增進彼此的球技。
南市體育局表示，今年適逢台南400年，台南作為臺灣棒球重鎮，擁有豐厚歷史，台南市將於11月30日至12月29日在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場舉行台南棒球歷史展覽，除棒球文物展示，更將結合科技互動體驗，也將邀請棒球界名人及球星講座分享，讓參觀者在全國最新國際級球場，親身感受臺灣棒球的熱情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言