2024巨人盃全國青棒錦標賽昨開幕！9月8日至13日熱鬧開打

2024台南市巨人盃全國青棒錦標賽8日在亞太國際棒球訓練中心室內練習場舉行開幕式，從9月8日起至13日在亞太成棒副球場、小北B棒球場、南英商工棒球場、中信科大棒球場等場地熱鬧登場，全國共有24校棒球隊參賽。

台南市長黃偉哲表示，台南巿巨人少棒隊在臺灣棒球歷史中占據一個重要篇章，為延續巨人精神，台南市每年皆會辦理巨人盃全國青棒、青少棒賽及少棒賽等三級賽事，台南市也透過三級棒球的銜接訓練而栽培出許多的選手，期許藉著今年的賽事讓所有選手們能互相切磋球技，以球會友，也增進彼此的球技。

南市體育局表示，今年適逢台南400年，台南作為臺灣棒球重鎮，擁有豐厚歷史，台南市將於11月30日至12月29日在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場舉行台南棒球歷史展覽，除棒球文物展示，更將結合科技互動體驗，也將邀請棒球界名人及球星講座分享，讓參觀者在全國最新國際級球場，親身感受臺灣棒球的熱情。

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