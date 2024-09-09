12強賽／60人名單擬定 曾總赴美觀察12人包括關心無法參賽的2小將

世界棒球12強賽今年11月登場，中華職棒、中華棒球協會所組成的選訓委員今天針對中華隊60人名單召開選訓會議，總教練曾豪駒於日前完成旅外球員視察，兩周行程探訪12名選手，印象最深為效力響尾蛇隊的左投林昱珉，而鄭宗哲因列40人名單、李灝宇因傷無緣披上國家隊戰袍，但曾總也利用此行送上關心。

今天討論出的60人名單包括中職52人、旅外8人，其中投手29人、捕手6人、內野手14人、外野手11人，接下來將持續觀察各選手表現和身體狀況，預計在10月份提交最終28人名單。

曾豪駒和情蒐統籌教練陳瑞昌上個月啟程前往美國視察旅外球員近況，進行戰力全面評估，兩周行程下來共視察12名球員，多數球員皆表達有意願參與國家隊賽事，盼繼續精進並調整自己，以最佳狀態為國爭光，另外也要徵詢球團意見進行協商並了解選手參賽限制。

曾豪駒表示，這次赴美除了就近觀察旅外球員狀況，也希望親自到場表達誠意並代表台灣球迷送上祝福。他談到印象最深刻的是，林昱珉先發出賽雖被擊出3轟，不過送出7次三振，仍對其表現給予肯定。

此外，效力老虎隊的李灝宇，因有舊傷，這個球季已提前關機，球團希望他能先以康復為主，用健康的身體回歸球場。海盜隊內野手鄭宗哲因在大聯盟40人名單，無法參與12強賽事，但曾總在探訪時仍送上關心，也表示鄭宗哲雖覺得可惜，不過他會繼續努力拚上更高層級，希望之後還有機會穿上國家隊戰袍。

評估60人名單，曾總認為投手方面較難抉擇，每位選手都有其特質，納入的旅外選手也多為投手，接下來會持續追蹤觀察，希望最後可以組成最佳陣容，帶領中華隊打出好成績。

為讓教練團陣容更完整，曾豪駒也透露，目前有規畫再加入2至3位教練，後續會連同最終名單一併公布，新增的教練會從現役中職教練做選擇。