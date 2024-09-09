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12強賽／曾豪駒看林昱珉挨轟仍給好評 李灝宇將無法參賽

中央社／ 台北9日電
世界12強棒球賽11月登場，中華隊總教練曾豪駒（右）與情蒐統籌教練陳瑞昌（左）日前往美國，觀察旅外球員出賽近況，希望整體評估球員們戰力。（中華職棒提供）
世界12強棒球賽11月登場，中華隊總教練曾豪駒（右）與情蒐統籌教練陳瑞昌（左）日前往美國，觀察旅外球員出賽近況，希望整體評估球員們戰力。（中華職棒提供）

世界12強棒球賽台灣隊總教練曾豪駒赴美觀察旅外球員，今天受訪提到對響尾蛇隊林昱珉單場挨3轟印象深，但還是稱讚他表現不錯；李灝宇確定無法參賽，60人名單中8名旅外，大多為投手。

世界12強棒球賽今天再度召開選訓會議，將大名單從80人縮減至60人，曾豪駒會後接受媒體聯訪表示，名單中有8名旅外球員、52名中職球員，而8名旅外球員中雖然也有野手，但投手居多。

曾豪駒先前曾赴美觀察旅外球員，他表示此行拜訪旅外球員，整體過程算是順利，也有2個重要目的，一個是表達誠意，希望旅外球員能代表參加年底12強賽；另外，也帶著台灣球迷祝福，祝福他們早日登上大聯盟

被問起此次赴美有沒有印象深刻的比賽，曾豪駒說，是亞利桑那響尾蛇隊台灣投手林昱珉在2A先發單場挨3響砲，還開玩笑說：「不知道是不是我的關係，去看剛好被敲3轟」，但還是稱讚林昱珉表現相當不錯；每名球員都有深入對談、表明誠意。

曾豪駒也提到，底特律老虎隊野手李灝宇因為傷勢狀況確定無法參賽，球團訊息是背部舊傷，希望李灝宇好好復原；曾豪駒則表示，希望李灝宇可以有健康的身體、早日回到球場上，登上大聯盟。

曾豪駒說，此次拜訪的球員都有詢問意願，球員也展現高度意願，但有些還須經過球團協商，才能知道最後參賽是否有限制；至於匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲因為在大聯盟40人名單中，沒辦法選入。

大聯盟 曾豪駒 林昱珉

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