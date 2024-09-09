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12強賽／60人名單旅外佔8人 曾總：投手最難抉擇

中央社／ 台北9日電
世界12強棒球賽9日召開選訓會議決定60人名單，有8名旅外球員、52名中職球員。圖／中華職棒提供
世界12強棒球賽9日召開選訓會議決定60人名單，有8名旅外球員、52名中職球員。圖／中華職棒提供

世界12強棒球賽今天再度召開選訓會議決定60人名單，有8名旅外球員、52名中職球員，總教練曾豪駒點投手位置選擇最困難，若少徐若熙戰力受損，但相信還有很多好手能代表參賽。

世界12強棒球賽今天再度召開選訓會議，將大名單從80人縮減至60人，台灣隊總教練曾豪駒賽後受訪表示，60人名單中有8名旅外球員、52名中職球員，沒有業餘球員，守備位置人數分為投手29人、捕手6人、內野14人、外野11人。

曾豪駒坦言，60人名單在投手部分的選擇最困難，畢竟國際賽投手戰力吃重，但還是希望最後正選名單，可以組成最佳陣容、打出最佳成績。

中職味全龍隊本土投手徐若熙因為球團投球局數限制，應無法參與12強賽事，曾豪駒也提到，徐若熙的部分目前還在觀察，如果最後沒有辦法留在正選名單中打12強，當然對台灣隊的戰力是受損，但也強調相信台灣還有很多好的選手可以代表打12強賽。

曾豪駒先前安排赴美觀察台灣旅外球員，但表示目前暫時沒有赴日觀察球員的規劃，但中職秘書長楊清瓏表示，這段期間無論國外的情蒐、國內對於球員的掌握都持續進行。

選出60人名單後，接下來將是10月出決定28人正選名單，另外曾豪駒也透露，教練團規劃會再補進2至3人，人選是目前中職球隊教練團。

中職 徐若熙 曾豪駒

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