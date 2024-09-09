中職／悍將「寵愛天使」主題日穿回2連勝粉色戰袍 14日林郁婷開球
富邦悍將隊「寵愛天使」主題日9月14、15日登場，專屬Fubon Angels的主題日，今天公布14日開球嘉賓，邀請巴黎奧運拳擊金牌、更是台灣首位拳擊金牌的「金牌拳后」林郁婷，來到新莊棒球場開球。
上半季悍將穿上「繽紛浪漫粉」主題球衣，在5月11、12日「浪漫事務所」主題日拿下二連勝，悍將在「寵愛天使」主題日將再度穿上這套繽紛浪漫粉加上藍色系點綴結合的主題球衣浪漫出擊。
14日開球嘉賓邀請林郁婷，他在8月巴黎奧運面對許多難關，就如同拳擊路上歷經的許多困難和挑戰，但林郁婷沒有被擊倒，強悍出擊拿下巴黎奧運拳擊女子羽量級金牌，向世界證明台灣女孩的堅毅力量。林郁婷今年4月就曾來到新莊棒球場為悍將開球，這次帶回閃亮亮的金牌再次登上投手丘，也為悍將們強力助拳。
「寵愛天使」場邊除了拍照區外，還有精彩闖關活動包括「敲敲妳心門」、「闖進妳心扉」、「女神不一樣」、「大聲說愛你」共4個關卡，只要憑闖關卡完成2關就能獲得IJEALOUS靚兔防曬隔離乳一瓶及抽獎機會一次，有機會獲得天使影像毛巾衣、天使影像票卡夾、天使影像貼紙等只送不賣的專屬贈品，數量有限送完為止。場邊還有甜蜜好味道烘培甜點「POSTRE波絲甜手作烘焙坊」、美式三明治「TOASTY TOAST」， 更多活動詳情，請上富邦悍將官方粉絲團查詢。
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