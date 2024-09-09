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中職／兄弟2燈號都快亮了 只需1條件11日亮燈全年魔術數字
中信兄弟隊在洲際棒球場3連戰清盤統一獅隊，目前距離全年勝率和下半季封王魔術數字亮燈都已進入倒數階段，其中又以全年點燈條件更容易達成，只要在11日擊敗樂天桃猿隊，就能點亮全年第一魔術數字。
全年戰績爭奪上，兄弟59勝42敗、勝率0.584，領先排名第二的獅隊達3.5場勝差，存在直接點亮魔術數字的可能性，若11日在桃園球場擊敗猿隊，就能點亮全年第一魔術數字，而亮燈大小將取決於獅隊10、11日與富邦悍將隊之戰結果。
至於下半季冠軍之爭，兄弟最快也將在11日亮燈，目前已對4隊點亮淘汰魔術數字，只差味全龍隊，最速亮燈路徑為10、11日龍隊輸給台鋼雄鷹隊，且11日兄弟擊敗猿隊，則亮燈M13；即便不走最速路徑，兄弟、龍隊本周末在台北大巨蛋正面交鋒，本周亮燈機會仍然相當濃厚。
兄弟若能取得下半季冠軍、全年第一，將可搭上前往總冠軍賽的直達車，且握有5場主場優勢；獅隊從上半季獨走態勢，一路南下走到讓出全年戰績的優勢，若未能完成逆襲，將連續兩年需打季後挑戰賽。
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