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U18亞青／才剛熱開…陽念希埋怨下雨想完投 看見2年前自己

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
U18亞洲青棒錦標賽冠軍戰，中華隊先發投手陽念希。記者陳正興／攝影
U18亞洲青棒錦標賽冠軍戰，中華隊先發投手陽念希。記者陳正興／攝影

在U18亞洲青棒錦標賽被賦予冠軍賽先發任務，陽念希滿心期待，不料2次下雨暫停也讓他只投2.2局就退場，但他也重新看見兩年前的自己，「退場時我才剛開始熱起來。」中華隊最終仍以6：1擊敗日本，拿下冠軍。

陽念希在2022年的U18世界盃，對美國隊先發完投7局失2分拿下勝投，但隔年世界盃狀態下滑，也遇到受傷低潮，他說：「那時候投球機制有點跑掉，找不太回來，受傷後剛好有時間休息，透過復健讓手變強壯，回來之後動作就越來越好。」

從今年木棒聯賽第三階段開始，陽念希感覺到自己狀況越來越好，也持續進步，在U18亞青練習賽時投出152公里，今天冠軍賽也出現150公里的球速。

能夠在冠軍賽登板，陽念希說：「謝謝教練給我這個機會，雖然沒有很長局數，但拿到冠軍也很開心。」在他投球的局數中剛好遇到兩度下雨暫停，雖然比賽沒有中斷很久，但教練團考量他上上下下難以調整，在3局下2出局、被敲2安後換投。

「如果沒下雨，我有信心完投。」陽念希認為，這屆亞青讓自己稍微看見兩年前的自己，雖然是被敲2安之後退場，「但那時候才剛感覺熱起來。」

陽念希今年沒有參加中職選秀，而是選擇升學就讀北市大，再給自己一年時間拚旅美，「明天就要開學了。」

中職選秀 中華隊 美國隊

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