U18亞青／賴總統：恭喜各賽事奮鬥台灣英雄

U18亞青棒賽台灣睽違17年奪冠，總統賴清德晚間表示，U18代表隊亞洲青棒錦標賽勇奪冠軍，拔河台灣代表隊世錦賽斬獲4金、2銀、1銅，獎牌數創隊史紀錄，體壇捷報不斷，恭喜在各項體育賽事奮鬥的台灣英雄。

U18亞洲青棒錦標賽台灣今天與日本爭冠，柯敬賢攻守俱佳單場2打點、敲出追平比數三壘打，林鉑濬後援穩守，台灣終場以6比1擊敗日本，睽違17年奪冠，為隊史亞青第3冠。

賴總統晚間在臉書發文表示，U18亞洲青棒錦標賽總冠軍戰，U18代表隊對決強權日本。陽念希和林鉑濬雙投聯手，7局僅失1分強勢壓制；柯敬賢及曾偉喆攜手追分，逆轉超前奠定勝基，終場以6比1擊敗日本，睽違17年再次奪冠軍

總統說，謝謝棒球少年的好表現，將冠軍留在台灣，這也是隊史第3座冠軍，「棒」極了。

賴總統指出，台灣拔河隊也傳來好消息，在德國舉行2024世界室外拔河錦標賽，台灣代表隊在女子500公斤項目摘下金牌，取得明年世界運動會參賽資格，台灣將朝向史無前例的世運6連霸之路邁進。

總統表示，男子680公斤項目也贏得銅牌，喜迎台灣首面男子國際室外賽獎牌，目前台灣在世錦賽已經斬獲4金、2銀、1銅。

賴總統說，體壇捷報不斷，恭喜在各項體育賽事奮鬥的台灣英雄。