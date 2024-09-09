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U18亞青／6:1壓制日本 中華隊暌違17年奪冠

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
Ｕ18亞洲青棒錦標賽，中華隊奪冠後，球員在場中灑水擁抱慶賀。記者陳正興／攝影
Ｕ18亞洲青棒錦標賽，中華隊奪冠後，球員在場中灑水擁抱慶賀。記者陳正興／攝影

中華隊在Ｕ十八亞洲青棒錦標賽冠軍戰上演復仇記，柯敬賢賣命敲出追平安、貢獻兩分打點，加上陽念希、林鉑濬聯手壓制，以六比一擊敗日本隊，在天母棒球場為台灣留下冠軍，也是繼二○○七年後相隔十七年、隊史第三冠。

中華隊在複賽曾以○比一敗給日本隊，當時柯敬賢兩打數都被三振，心情低落、掉下男兒淚。今年與道奇隊簽約的他，扛起第三棒任務，總教練吳柏宏指出，他有身為球隊關鍵人物的自覺，責任感也帶來壓力，但在冠軍賽再遇日本隊一舉爆發。

三局上面對○比一落後，柯敬賢在二壘有人時，成功敲出左外野三壘安打，追平比數，雖然在頭部撲向三壘時一度身體騰空，動作猶如霹靂舞的「頭轉」令人嚇一跳，所幸並無大礙，並靠曾偉喆高飛犧牲打，跑回超前分。

五局上柯敬賢又敲出高飛犧牲打，為中華隊追加一分打點，展現關鍵人物魅力，接著中華隊在六局上追加一分、七局上攻下兩分，奠定勝利。

中華隊先發投手陽念希雖然在一局下被敲兩支安打丟一分，但接下來回穩，直到三局下兩出局後又現亂流，但林鉑濬登板解圍，讓陽念希留下二點二局被敲五支安打、僅失一分的成績。

林鉑濬自己則是一路拆彈，五局下出現一出局、滿壘危機，但靠雙殺安全下莊，六局下又是開局被敲兩支安打、遭攻占一三壘，但連抓三個出局力保不失，並一路投到七局結束，總計四點一局被敲五支安打沒失分，讓他開心高拋手套慶祝勝利。

柯敬賢

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