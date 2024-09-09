U18亞青／陳睦衡奪3投手獎 吸引國外球隊開價

U18亞洲青棒錦標賽台灣隊投手陳睦衡對韓、日好投，奪下賽會最佳防禦率、最佳勝率、明星隊最佳先發投手3獎，據了解好表現也吸引數支國外球探開價，距離想要旅外目標又更前進一步。

穀保家商畢業好手陳睦衡沒有選擇投入中職選秀，想要等待旅外機會，把此次U18亞洲青棒錦標賽視為重要舞台，此次也沒有打擊、專心投球，目標很明確。

陳睦衡預賽首戰對韓國先發投5.1局無失分、飆出生涯最速152公里，複賽對日本先發投4局也沒有失分，此次賽會總計投9.1局飆出9次三振、無失分，奪下3個投手獎項。台灣隊冠軍戰與日本交手，以6比1奪冠。

陳睦衡表示，此次表現有超乎預期、完全發揮，少棒國際賽時有拿過野手獎項，但正式國際賽投手獎項是第1次，對於此次表現算滿意，也有盡最大的能力幫助球隊拚進冠軍戰。

亞青有好表現、球隊順利奪冠，陳睦衡表示，算是高中生涯一個很好的句點，也想對隊友說，希望大家都繼續努力，現在贏不代表會一直贏下去，也希望之後無論在哪，大家都可以有好的表現和成績。