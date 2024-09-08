U18亞青／「把失去的拿回來」柯敬賢冠軍賽2打點兌現承諾

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
U18亞洲青棒錦標賽冠軍戰，中華隊打者柯敬賢。記者陳正興／攝影
U18亞洲青棒錦標賽冠軍戰，中華隊打者柯敬賢。記者陳正興／攝影

中華隊在U18亞洲青棒錦標賽擊敗日本奪冠，曾因複賽輸給日本落淚的柯敬賢成為此戰功臣，敲出追平安打、貢獻2分打點，他透露，前天輸球時就告訴自己，「如果再對他們，要把失去的拿回來。」

中華隊在6日的複賽以0：1輸給日本，當時柯敬賢2打數都被三振，另有1次保送，今天在冠軍賽先在3局上敲出追平比數的三壘安打，並靠隊友高飛犧牲打跑回超前分，5局上柯敬賢再敲高飛犧牲打，打回中華隊第3分。

柯敬賢表示，今天攻擊時，保持壘上有人就確實擊球的想法，「打回第2分（打點）的時候比較振奮，因為上一場對他們打得不是很好，這場可以打2分回來，滿開心的。」

不過3局上柯敬賢的三壘安打，令球迷捏了一把冷汗，他在撲向三壘時突然卡住，差點翻了一圈，總教練吳柏宏表示，當下當心他原本不舒服的肩膀又被擠壓，「還好他說是撞到下巴。」柯敬賢則說：「撲下去可能土的關係，有點卡到。」

林鉑濬後援4.1局為中華隊守住勝利，中間也曾遇到1出局滿壘、無人出局一三壘有人的危機，鎮守中外野的柯敬賢稱讚隊友：「滿壘還是保持一樣心態，不會因此有壓力。」而柯敬賢在6局下的美技接殺也助了一臂之力，「對上日本隊，每一球都要盡力守下來。」

柯敬賢在亞青打擊率以4成17作收，他自認打擊表現沒有太理想，也感謝隊友「為我在台灣的最後一場比賽拿冠軍」，與道奇隊簽約的柯敬賢將在14日返回多明尼加夏季聯盟繼續練功。

U18亞洲青棒錦標賽冠軍戰，中華隊打者柯敬賢美技接殺。記者陳正興／攝影
U18亞洲青棒錦標賽冠軍戰，中華隊打者柯敬賢美技接殺。記者陳正興／攝影

中華隊 柯敬賢

延伸閱讀

U18亞青／輸日本激鬥志奪冠 吳柏宏解釋下戰術理由

U18亞青／林鉑濬真的贏球受訪！奪MVP落淚 想起之前2連亞

U18亞青／裵璨昇對台日好投獲韓職熱視線 對決柯敬賢留下印象

U18亞青／冠軍賽中華隊抗日打線更動 曾聖安改打第2棒

相關新聞

U18亞青／中華隊射日相隔17年奪冠 林鉑濬熱投4.1局後援拆彈

複賽曾0：1敗給日本，中華隊在U18亞洲青棒錦標賽冠軍戰成功復仇，柯敬賢賣命敲出追平安、貢獻2分打點，加上陽念希、林鉑濬...

U23世界盃／把尼加拉瓜兩分砲變不見還是輸 中華隊3連敗

中華隊在U23世界盃棒球賽陷入一勝難求窘境，今天再以3：4不敵尼加拉多隊，在預賽吞下3連敗，明天晚上7點面對南非隊繼續尋...

中職／伍鐸7局好投暌違145天奪勝 達陣「羅力條款」局數M1

味全龍隊洋投伍鐸強壓樂天桃猿隊打線，今天先發7局僅被敲3安打、失1分，率領龍隊以4：1贏球，而在此役之後，伍鐸僅差1局就...

U18亞青／柯敬賢撲壘「頭轉」虛驚一場 敲追平安又跑超前分

U18亞洲青棒錦標賽冠軍賽今天開打，中華隊靠著3局上柯敬賢的三壘安打追平比數，然而他在滑到三壘時突然「定桿」，整個人差點...

U18亞青／冠軍賽中華隊抗日打線更動 曾聖安改打第2棒

U18亞洲青棒錦標賽冠軍賽今晚6點30分在天母棒球場開打，中華隊再戰日本隊力拚「復仇」，打線大搬風，曾聖安從第9棒拉到第...

U18／睽違十七年 中華隊擊退日本奪冠

中華隊在U18亞洲青棒錦標賽冠軍戰以6：1擊敗日本隊，奪到睽違十七年的冠軍獎杯，中華隊打線以7支安打高效得分，加上投手陽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。