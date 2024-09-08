U18亞青／「把失去的拿回來」柯敬賢冠軍賽2打點兌現承諾

中華隊在U18亞洲青棒錦標賽擊敗日本奪冠，曾因複賽輸給日本落淚的柯敬賢成為此戰功臣，敲出追平安打、貢獻2分打點，他透露，前天輸球時就告訴自己，「如果再對他們，要把失去的拿回來。」

中華隊在6日的複賽以0：1輸給日本，當時柯敬賢2打數都被三振，另有1次保送，今天在冠軍賽先在3局上敲出追平比數的三壘安打，並靠隊友高飛犧牲打跑回超前分，5局上柯敬賢再敲高飛犧牲打，打回中華隊第3分。

柯敬賢表示，今天攻擊時，保持壘上有人就確實擊球的想法，「打回第2分（打點）的時候比較振奮，因為上一場對他們打得不是很好，這場可以打2分回來，滿開心的。」

不過3局上柯敬賢的三壘安打，令球迷捏了一把冷汗，他在撲向三壘時突然卡住，差點翻了一圈，總教練吳柏宏表示，當下當心他原本不舒服的肩膀又被擠壓，「還好他說是撞到下巴。」柯敬賢則說：「撲下去可能土的關係，有點卡到。」

林鉑濬後援4.1局為中華隊守住勝利，中間也曾遇到1出局滿壘、無人出局一三壘有人的危機，鎮守中外野的柯敬賢稱讚隊友：「滿壘還是保持一樣心態，不會因此有壓力。」而柯敬賢在6局下的美技接殺也助了一臂之力，「對上日本隊，每一球都要盡力守下來。」