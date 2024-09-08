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中職／申皓瑋扛4棒4打點悍將本季首見 終結連5周1勝以下窘境
富邦悍將隊今天的第四棒是蜜糖、不是毒藥，申皓瑋單場雙安、貢獻4分打點，幫助悍將以8：2擊敗台鋼雄鷹隊，這是悍將本季首次出現第四棒單場4分打點以上。
雄鷹隊本周末在澄清湖球場舉行高屏雷公主題日，今天成為最應景主題日，此戰原定下午5點開打，因雨延後到7點31分才登場。
雄鷹先發投手鳥松投5.2局被敲9安打、失4分（責失3分），悍將首局就有攻勢，周佳樂保送、蔡佳諺內野安打，並因失誤多進壘，申皓瑋的二壘打先攻下2分；第3局池恩齊、周佳樂連兩支內野安打，蔡佳諺短打推進後，申皓瑋以高飛犧牲打再建功，第6局孔念恩的二壘打攻下悍將此役的第4分。
悍將7局再攻下2分擴大優勢，第8局面對陳冠豪，無人出局就靠3次四死球保送攻占滿壘，最終卻1分未得。悍將全場13安打，擔任第四棒的申皓瑋3打數敲出2安打，加上1支高飛犧牲打，貢獻4分打點，周佳樂、蔡佳諺都是3安打猛打賞。
加上此役在內，鳥松在中職先發4場，吞下1勝3敗、防禦率5.95；悍將先發投手黃保羅則是投5局共用90球，被敲5安打、失1分，失分出現在第4局開局保送杜家明，再接連被張肇元敲二壘打、顏清浤敲一壘打掉分，最終收下個人第2勝。
此外，悍將近期已經連續5周單周1勝以下，在今天贏球後，本周收下2勝3敗，久違嘗到單周2勝的滋味。
本季各隊第四棒單場4分打點以上場次
味全龍 5
統一獅 3
樂天桃猿 2
台鋼雄鷹 2
富邦悍將 1
中信兄弟 0
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