U18亞青／輸日本激鬥志奪冠 吳柏宏解釋下戰術理由

中華隊今晚以6：1擊敗日本隊，報了複賽輸球的一箭之仇，也相隔17年再次拿下U18亞洲青棒錦標賽冠軍，總教練吳柏宏透露，賽前有提醒選手忘記之前的比賽，就拚這一場，「前天輸日本，剛好激起選手鬥志，才有辦法完成今天的勝利。」

中華隊先發投手陽念希只投2.2局退場，被敲5支安打但僅失1分，吳柏宏透露，由於前段2度遇到下雨暫停，「念希上上下下的不好調整，那時還領先1分，鉑濬侍有壓制力的投手，先把他派上來。」

林鉑濬在3局下接手後用三振解決一、三壘有人危機，接著5局下滿壘用雙殺化解，6局下則是無人出局、一三壘有人，外野手2次美技接殺後，林鉑濬自己三振凍結壘包。

吳柏宏指出，林鉑濬雖然後面遇到危機，「但還是鼓勵他相信隊友，感謝他很冷靜完成每顆球，再來是守備，一個雙殺、兩個美技，守住每一顆球。」

中華隊此戰執行不少短打、強迫取分戰術，有成功、有失敗，吳柏宏解釋，面對日本隊想要多拿些分數，「日本纏鬥能力滿好的，幾乎每一局壘上都有人。」

日本隊從預賽開始，前面5場比賽只掉2分，今天中華隊卻一戰打下6分，吳柏宏表示，今天做得很好的地方是，每名打者都有提醒隊友對方配球策略，「教練團擬定策略、選手有執行、情蒐幫忙給予資訊，才有辦法拿下這麼多分。」