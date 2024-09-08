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U18亞青／林鉑濬真的贏球受訪！奪MVP落淚 想起之前2連亞

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
U18亞洲青棒錦標賽，中華隊奪冠。記者陳正興／攝影
U18亞洲青棒錦標賽，中華隊奪冠。記者陳正興／攝影

複賽輸日本隊時，林鉑濬難掩失落說：「如果是贏球受訪多好。」今晚他以實力圓夢，在冠軍戰後援4.1局無失分壓制日本隊，助中華隊在天母棒球場奪得U18亞洲青棒錦標賽冠軍，但林鉑濬仍忍不住落淚，「因為前面都拿亞軍。」

中華隊在冠軍戰以6：1擊敗日本隊，打線以7支安打高效得分，陽念希、林鉑濬更聯手壓制，先發的陽念希因遇到下雨暫停，投2.2局就退場，林鉑濬上場拆彈後一路投下去，吃掉最後4.1局，雖被敲出5支安打，但數次守住失分危機。

在複賽中華隊0：1輸給日本隊時，林鉑濬面對短打下丘守備失誤釀成失分，而有前述感慨，今天全力守勝的他，獲選大會MVP的榮耀，林鉑濬說：「今天投得好是教練指導、隊友配合，告訴自己一定要贏，不要再為輸球而投。」

林鉑濬過去兩年都入選U18世界盃國手，然而這兩屆中華隊都是亞軍作收，如今在U18亞青奪冠，林鉑濬依舊落淚，「太激動了，過去兩次亞軍，因為連三年入選國手，知道培訓過程很辛苦，這一冠是用汗水換來的。」

林鉑濬在3局下登板時用三振化解2出局、一三壘有人危機，他表示，一開始因為下雨，投球時滑了一下，後面就適應場地，而5局下又用雙殺解決滿壘危機，他說：「當下告訴自己一定要冷靜，他們落後比我還要急，就摸摸粉包、放慢節奏。」

林鉑濬最終以65球吃完最後的4.1局，他表示，在場上時就是想著一顆一顆去投，「不會去想後面。」

U18亞洲青棒錦標賽冠軍戰，中華隊投手林鉑濬獲選MVP。記者陳正興／攝影
U18亞洲青棒錦標賽冠軍戰，中華隊投手林鉑濬獲選MVP。記者陳正興／攝影

中華隊 棒球

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