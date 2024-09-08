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U23世界盃／把尼加拉瓜兩分砲變不見還是輸 中華隊3連敗

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U23世界盃／把尼加拉瓜兩分砲變不見還是輸 中華隊3連敗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊在中國大陸紹興出戰U23世界盃棒球賽。圖／中華棒球協會提供
中華隊在中國大陸紹興出戰U23世界盃棒球賽。圖／中華棒球協會提供

中華隊在U23世界盃棒球賽陷入一勝難求窘境，今天再以3：4不敵尼加拉多隊，在預賽吞下3連敗，明天晚上7點面對南非隊繼續尋求首勝。

中華隊在預賽前兩場分別輸給南韓、荷蘭隊，今天面對尼加拉瓜，由中信兄弟隊今年第三指名挑選的陳冠穎先發，投2.2局被敲6安打、失3分，他在2局上先取得兩出局後投出觸身球，被連敲4安打、丟掉2分。

中華隊2局下的反攻也從兩出局後開啟，曾昱磬敲二壘打，王順和補上追平兩分砲。

而陳冠穎3局上、兩出局留下一壘跑者退場，沙子宸接手，被阿柏托（Emmanuel Aburto）敲出兩分砲，但中華隊促請裁決後，主審判決打者並未踩到本壘，從兩分砲降級成為一支帶有1分打點的三壘打，中華隊以2：3落後。

沙子宸第5局兩出局後被班奈特（Godwin Bennett）敲出二壘打，嘗試盜三壘，捕手胡孟智發生傳球失誤，讓他直攻本壘，搶下尼加拉瓜的第4分。

尼加拉瓜在5局下禮尚往來，王順和敲出二壘打，曾昱磬打向三壘方向，尼加拉瓜傳一壘暴傳，讓中華隊跑回分數，雙方差距縮小到1分，尼加拉瓜也在此時啟動牛棚應戰，何恆佑擊出右外野飛球遭到接殺，二壘上的王順和發生跑壘瑕疵形成雙殺，胡孟智打向一壘的滾地球出局，中華隊大好追分機會嘎然而止。

中華隊在第7局無人出局已經攻占一、二壘，追平分一度已到三壘，卻差臨門一腳，最終仍以1分差吞下敗仗。

中華隊 牛棚

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