U18亞青／中華隊射日相隔17年奪冠 林鉑濬熱投4.1局後援拆彈

複賽曾0：1敗給日本，中華隊在U18亞洲青棒錦標賽冠軍戰成功復仇，柯敬賢賣命敲出追平安、貢獻2分打點，加上陽念希、林鉑濬聯手壓制，以6：1擊敗日本隊，在天母棒球場為台灣留下冠軍，也是相隔17年、奪得隊史第3冠。

中華隊今天推出陽念希先發，他在1局下1出局後被濱本遙大敲出安打，接著連續被盜壘兩次，2出局後又因石塚裕惺的內野安打丟掉1分；2局下雖然也被敲出安打，但靠著雙殺形成另類三上三下。

中華隊打線在3局上先由劉承佑觸身球上壘，接著曾聖安犧牲短打推進上二壘，柯敬賢敲出左外野深遠飛球，不僅送回劉承佑追平比數為1：1，自己也跑上三壘。

只不過，柯敬賢在跑向三壘時採取頭部撲壘突然「煞住」，上半身卡在壘包、下半身因慣性騰空，猶如霹靂舞的「頭轉」動作，防護員立刻上場確認狀況，比賽此時也剛好因雨暫停，柯敬賢自行走下場。

比賽暫停時間不長，大雨過後天母棒球場稍作整理恢復比賽，柯敬賢回到三壘，並靠著曾偉喆高飛犧牲打，跑回超前分；5局上面對一、三壘有人，柯敬賢又敲出左外野深遠飛球，形成高飛犧牲打又有1分打點。

陽念希投到3局下2出局後被連敲2安，形成一、三壘有人危機，此時林鉑濬登板救火，用三振解圍，陽念希留下2.2局被敲5支安打、僅失1分的成績，另有3次三振、無保送。

林鉑濬繼續留在投手丘，5局下雖然在1出局後被連敲3支安打，但靠雙殺安全下莊；6局下又是開局被敲兩安、遭攻占一三壘，但林鉑濬用兩次外野飛球、一次三振，力保不失，最終一路投到7局結束，用4.1局被敲5支安打、無失分好投，幫助中華隊奪冠。

賽前喊出「想完封中華隊」的日本隊先發投手今朝丸裕喜，今天投2.2局退場，被敲2支安打、丟掉2分，有1次三振及3次四壞保送。