中職／宋晟睿又開砲！兄弟3戰清盤獅隊洋投套餐 戰績超補

面對統一獅隊端出的洋投全餐，中信兄弟隊吃到連一塊骨頭都不剩，今天以7：5驚險贏球，3連戰清盤獅隊，在全年戰績領先獅隊擴大到3.5場勝差，在龍頭寶座上越坐越穩固。

獅隊為此役先取分的一方，兄弟洋投德保拉開局對邱智呈投出觸身球，陳傑憲突襲短打點出一支內野安打，陳鏞基的二壘打、林安可的高飛犧牲打各攻下1分。

面對獅隊先發投手羅昂，兄弟下半局也有相去不遠的追分橋段，岳政華觸身球、陳俊秀安打先後上壘，推進二、三壘有人後，王威晨的安打掃回2分追平戰局。

近期砲管火燙的宋晟睿，今天也再度開砲，第3局揮出陽春砲成為致勝轟，本季第3轟、生涯第4轟出爐，而這4轟全數都是狙擊洋投，場景都是洲際棒球場；王威晨也在同一局補上兩分砲，兄弟的煙火秀還沒結束，張志豪6局下也面對羅昂敲出陽春砲，擴大為6：2領先。

德保拉一路投到7局遭遇危機，兩出局後被林岱安、許哲晏敲出安打，魏碩成接手再被邱智呈敲安，丟掉1分記在德保拉帳上，留下6.2局被敲5安打、失3分的優質內容。

蔡齊哲把關的8局上，先因三壘手王威晨的失誤開啟危機，林培緯安打先追回1分，二壘手岳東華也接著暴傳奉送獅隊分數，讓兄弟領先僅剩1分，吳俊偉一登板保送蘇智傑形成滿壘，戰局即將崩盤之際，與邱智呈的「雙黑對決」，讓他打向右外野的深遠飛球遭到接殺，驚險渡過難，兄弟9局上由高宇杰二壘打攻下保險分，守住這場勝利。