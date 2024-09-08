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中職／伍鐸7局好投暌違145天奪勝 達陣「羅力條款」局數M1

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊洋投伍鐸。圖／味全龍隊提供
味全龍隊洋投伍鐸。圖／味全龍隊提供

味全龍隊洋投伍鐸強壓樂天桃猿隊打線，今天先發7局僅被敲3安打、失1分，率領龍隊以4：1贏球，而在此役之後，伍鐸僅差1局就能集滿觸發「羅力條款」的年資，距離成為史上第二人只剩最後一哩路。

面對猿隊強投威能帝，3局上首位打者張祐嘉跑出內野安打，推進二壘後，郭天信的適時安打幫助龍隊先馳得點；第2分的入袋也與郭天信有關，第5局林孝程、李凱威接連敲安，一出局、一三壘有人的局面，郭天信執行犧牲觸擊成功搶下這一分。

吉力吉撈．鞏冠第6局纏鬥8球後敲出一發陽春砲，本季第23轟出爐，持續追趕25轟居首的台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹，這一轟也將龍隊的領先擴大為3：0領先。

伍鐸壓制猿隊打線，前5局僅被敲出1安打，第6局開局保送宋嘉翔帶來危機，再被林立敲出安打，攻占一、三壘有人，陳晨威擊出的滾地球幫助猿隊破蛋，最終以7局失1分收工，拿下本季第4勝、生涯第70勝，而他前一次奪勝已是4月16日，相隔145天再拿勝投；銳歐、陳冠偉各自負責1局守成。

伍鐸賽前累積66局投球，而賽事編號251、266的兩場保留比賽，分別還有4局、2局的投球內容等待提領，加上今天的7局，本季已經達到79局投球，僅差1局可取得今年的1年年資，集滿9年觸發「羅力條款」，明年球季起不再受外籍選手登錄名額限制。

伍鐸 郭天信

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