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U18亞青／柯敬賢撲壘「頭轉」虛驚一場 敲追平安又跑超前分

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
U18亞洲青棒錦標賽，中華隊柯敬賢撲壘後邊走回休息區，邊灑水清潔臉部。記者陳正興／攝影
U18亞洲青棒錦標賽，中華隊柯敬賢撲壘後邊走回休息區，邊灑水清潔臉部。記者陳正興／攝影

U18亞洲青棒錦標賽冠軍賽今天開打，中華隊靠著3局上柯敬賢的三壘安打追平比數，然而他在滑到三壘時突然「定桿」，整個人差點翻過去，讓人一度擔心傷勢，好在最後虛驚一場，比賽因雨暫停後，柯敬賢又回到三壘。

中華隊今天推出陽念希先發，他在1局下先投出三振，但接著被濱本遙大敲出安打後，連續被兩次盜壘，2出局後因為石塚裕惺的內野安打丟掉1分；2局下雖然也被敲出安打，但靠著雙殺形成另類三上三下。

中華隊打線前兩局都攻上壘包但沒能得分，直到3局上劉承佑觸身球上壘，接著曾聖安犧牲短打推進上二壘，柯敬賢敲出一支左外野深遠飛球，不僅送回劉承佑追平比數為1：1，自己也跑上三壘。

只不過，柯敬賢在跑向三壘時採取頭部滑壘，手臂接觸地面時突然「煞住」，上半身卡在壘包上、下半身因慣性騰空，猶如霹靂舞的「頭轉」動作，隨後教練立刻喊暫停，防護員上連檢查傷勢，此時也剛好下起大雨比賽暫停，柯敬賢自行站起走回休息區。

比賽暫停時間不長，大雨過後天母棒球場稍作整理恢復比賽，柯敬賢回到三壘，並靠著曾偉喆高飛犧牲打，跑回超前分。

U18亞洲青棒錦標賽，中華隊柯敬賢撲壘後一度以為受傷，所幸虛驚一場。記者陳正興／攝影
U18亞洲青棒錦標賽，中華隊柯敬賢撲壘後一度以為受傷，所幸虛驚一場。記者陳正興／攝影

中華隊 柯敬賢

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