U18亞青／裵璨昇對台日好投獲韓職熱視線 對決柯敬賢留下印象

南韓隊在U18亞洲青棒錦標賽以季軍作收，陣中球員不少球員返國後就要迎接11日舉行的韓職選秀，裵璨昇的好表現有望進入前三順位，他也透露對中華隊之戰收穫很大，也對柯敬賢留下深刻印象。

本屆南韓隊陣中不少高中好手被韓職鎖定，選秀前的U18亞青表現可能影響順位，南韓隊總教練朴啓源就指出：「我也鼓勵球員，這次比賽好好表現，棒球的路能夠走得更長遠。」

南韓隊昨天靠著裵璨昇、鄭宇宙、丁炫瑀三人聯手完封日本，也剛好是今年選秀前三順位熱門人選，其中裵璨昇對日本3局被敲2支安打、5次三振無失分，一甩去年U18世界盃對日本5局被敲4安失4分的陰霾。

裵璨昇透露，去年對日本失4分是他印象最深刻的事，高二的年紀在重要比賽沒有表現好，「今年成為主力而且投得不錯，所以很開心。」尤其對日本能夠保有無失分，「很滿意自己的表現。」

而裵璨昇在開幕戰對中華隊更是有著後援3.2局、7K無失分的漂亮表現，朴啓源就說：「裵璨昇這次比賽表現特別突出，有韓職團長、球探特別飛過來看他。」

裵璨昇表示，自己在對中華隊、日本隊的比賽收穫很多，這屆賽事也在隊友身上學習到不少，對中華隊之戰也感受到台灣球員很有耐心，「力量、技術都不錯，印象比較深的是柯敬賢，有三振他、也有被他敲二壘安打，他的打擊看起來很有自信。」