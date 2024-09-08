U18亞青／冠軍賽中華隊抗日打線更動 曾聖安改打第2棒

U18亞洲青棒錦標賽冠軍賽今晚6點30分在天母棒球場開打，中華隊再戰日本隊力拚「復仇」，打線大搬風，曾聖安從第9棒拉到第2棒，曾冠傑重返先發三壘。

中華隊在6日複賽對上日本隊時以0：1吞敗，總教練吳柏宏坦言打線必須做出調整，讓曾聖安改打第2棒，原本第2棒全紹凱改打第6棒，「這幾場看下來，聖安的攻擊企圖心不錯。」

另外昨天曾冠傑因肩膀不適未先發，今天重返三壘，吳柏宏表示，曾冠傑只是睡覺壓到肩膀，沒有大礙，今天都已經恢復正常。