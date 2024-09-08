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U18亞青／冠軍賽中華隊抗日打線更動 曾聖安改打第2棒

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
U18亞洲青棒錦標賽冠軍賽，曾聖安往前移到前段棒次、改打第2棒。圖／中華棒協提供
U18亞洲青棒錦標賽冠軍賽，曾聖安往前移到前段棒次、改打第2棒。圖／中華棒協提供

U18亞洲青棒錦標賽冠軍賽今晚6點30分在天母棒球場開打，中華隊再戰日本隊力拚「復仇」，打線大搬風，曾聖安從第9棒拉到第2棒，曾冠傑重返先發三壘。

中華隊在6日複賽對上日本隊時以0：1吞敗，總教練吳柏宏坦言打線必須做出調整，讓曾聖安改打第2棒，原本第2棒全紹凱改打第6棒，「這幾場看下來，聖安的攻擊企圖心不錯。」

另外昨天曾冠傑因肩膀不適未先發，今天重返三壘，吳柏宏表示，曾冠傑只是睡覺壓到肩膀，沒有大礙，今天都已經恢復正常。

中華隊先發打線如下

第一棒 劉承佑 左外野

第二棒 曾聖安 右外野

第三棒 柯敬賢 中外野

第四棒 曾偉喆 指定打擊

第五棒 曾冠傑 三壘手

第六棒 全紹凱 二壘手

第七棒 張趙紘 一壘手

第八棒 江庭毅 捕手

第九棒 黃天賜 游擊手

先發投手 陽念希

中華隊 柯敬賢 棒球

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