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U18亞青／冠軍賽中華隊抗日打線更動 曾聖安改打第2棒
U18亞洲青棒錦標賽冠軍賽今晚6點30分在天母棒球場開打，中華隊再戰日本隊力拚「復仇」，打線大搬風，曾聖安從第9棒拉到第2棒，曾冠傑重返先發三壘。
中華隊在6日複賽對上日本隊時以0：1吞敗，總教練吳柏宏坦言打線必須做出調整，讓曾聖安改打第2棒，原本第2棒全紹凱改打第6棒，「這幾場看下來，聖安的攻擊企圖心不錯。」
另外昨天曾冠傑因肩膀不適未先發，今天重返三壘，吳柏宏表示，曾冠傑只是睡覺壓到肩膀，沒有大礙，今天都已經恢復正常。
中華隊先發打線如下
第一棒 劉承佑 左外野
第二棒 曾聖安 右外野
第三棒 柯敬賢 中外野
第四棒 曾偉喆 指定打擊
第五棒 曾冠傑 三壘手
第六棒 全紹凱 二壘手
第七棒 張趙紘 一壘手
第八棒 江庭毅 捕手
第九棒 黃天賜 游擊手
先發投手 陽念希
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