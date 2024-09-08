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U18亞青／陽念希扛冠軍賽有考量 先研究日本「中0日」王牌

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華隊投手陽念希。記者侯永全／攝影
中華隊投手陽念希。記者侯永全／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今晚6點30分在天母棒球場上演冠軍戰，中華隊今天推出陽念希先發抗日，總教練吳柏宏透露，抉擇關鍵在於經驗，「這是他高三最後一場賽事，希望他能夠有好的表現。」

中華隊6日預賽對日本隊以0：1輸球，今日再對決，吳柏宏表示，陳睦衡、林鉑濬只休1天情況下，從其他選手中找尋可先發的人選，在陽念希、哀宥宇中考慮，「哀宥宇高二，擔心他會緊張，這點是主要原因，技術面兩人差不多。」

陽念希在本屆賽事曾在對泰國隊時登板中繼1局，連投3次三振，最快球速來到151公里，吳柏宏指出，陽念希在練習賽表現不錯，控球、速度都有應有水準。

日本隊則是推出「中0日」的王牌投手今朝丸裕喜先發，今朝丸裕喜昨天才在對南韓隊登板，投1.1局無失分、用18球，吳柏宏透露，昨天情蒐小組有到新莊棒球場觀察日韓戰，蒐集的資料當晚就提供給教練團，「今天出發前有再讓球員看影片，讓選手參考他的投球動作、球路。」

中華隊 棒球

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