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U18亞青／因TQB只能拿季軍 南韓教頭：台日韓旗鼓相當

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導

南韓隊在U18亞洲青棒錦標賽季軍戰以8：0擊敗菲律賓隊，取得明年世界盃參賽資格，關鍵在昨天對日本隊雖然1：0贏球，但比較對戰優質率（TQB）後無緣晉級冠軍戰，南韓隊總教練朴啓源雖然認為可惜，但也指出「台日韓實力旗鼓相當」。

今年U18亞青競爭激烈，中華隊在預賽以1：0擊敗南韓隊，複賽則以0：1敗給日本隊，而昨天的日韓戰雖是南韓以1：0勝出，但比較對戰優質率後，由於中華隊進攻13局就進帳1分，險勝14局攻1分的南韓隊，以些微之差取得第2晉級冠軍賽。

因為對戰優質率沒能取得前二名，朴啓源表示，「這是國際賽的規則，對中華隊、日本隊都是先攻，稍微有些可惜，不過可以看出來，三個隊伍實力相當，沒有誰強誰弱，都非常厲害，對中華隊0：1輸球、對日本是1：0贏球，也是不錯的表現。」

南韓隊昨天是有故意掉分讓比賽因平手進入延長賽，爭取拉長局數甚至追加得分，但並沒有這麼做，日本隊監督小倉全由則在接受日媒訪問時指出，「堂堂正正的對決，這點真的是太棒了，展現出運動精神。」

朴啓源也指出，這次帶隊來台，跟台灣、日本選手的對戰下，感受到三個國家的投手都很優秀，出了一些好的選手，透過這樣的切磋，「對亞洲棒球環境是非常好的，有助於一起成長。」

而今天季軍賽後，南韓隊特別送給菲律賓隊一袋球，朴啓源表示，原本這些球沒有想要帶回去，也知道如果當作禮物送給菲律賓隊，對方會很開心，所以做了這個決定。

南韓隊在U18亞洲青棒錦標賽季軍戰以8：0擊敗菲律賓隊，賽後南韓隊將球送給菲律賓隊。記者蘇志畬／攝影
南韓隊在U18亞洲青棒錦標賽季軍戰以8：0擊敗菲律賓隊，賽後南韓隊將球送給菲律賓隊。記者蘇志畬／攝影
南韓隊在U18亞洲青棒錦標賽季軍戰以8：0擊敗菲律賓隊，賽後南韓隊將球送給菲律賓隊。記者蘇志畬／攝影
南韓隊在U18亞洲青棒錦標賽季軍戰以8：0擊敗菲律賓隊，賽後南韓隊將球送給菲律賓隊。記者蘇志畬／攝影

中華隊 棒球

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