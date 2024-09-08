MiLB／鄧愷威3A先發奪第3勝 鄭宗哲2安2打點跑出1盜

旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威今天在小聯盟3A先發，投5局失2分，奪下個人本季第3勝；海盜隊2A野手鄭宗哲，單場2安2打點，還有1次盜壘成功，手感回溫。

舊金山巨人隊3A今天與洛杉磯天使隊交手，巨人隊派出台灣投手鄧愷威先發，鄧愷威1局下投出保送、但沒讓對手延續攻勢，2局讓對手3上3下。

鄧愷威3局下被首名打者敲出二壘打、接著再投出保送，但力守不失分，5局下續投有狀況，接連被敲二壘打、三壘打先掉1分，接著投出保送、再被敲出安打再失1分，但及時回穩，沒再擴大失分危機。

鄧愷威今天總計用78球投5局，被敲出4支安打，投出1次三振、4次四壞保送，失掉2分責失分，球隊終場以8比2搶勝，鄧愷威奪下個人本季第3勝，賽後防禦率8.76。

海盜隊2A野手鄭宗哲手感回溫。 美聯社

海盜隊2A今天與科羅拉多洛磯隊交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打6棒、守二壘，鄭宗哲2局上敲出一壘方向滾地球出局，3局上球隊1比0領先時，鄭宗哲敲出中外野方向安打、帶有1分打點。

鄭宗哲6局上選到四壞保送上壘、跑出個人本季第15次盜壘成功，7局上敲出個人單場第2支安打，再替球隊送回1分，9局上敲出二壘方向滾地球出局。

鄭宗哲今天總計4打數敲出2支安打，貢獻2分打點，近期連2場出賽敲安，賽後打擊率2成12，球隊終場以4比2搶勝。