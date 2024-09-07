U23世界盃／陳冠穎先發戰尼加拉瓜 郭李建夫：把握後3場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
陳冠穎。圖／大專體總提供
陳冠穎。圖／大專體總提供

中華隊今天無法挽回開局的崩盤，在U23世界盃棒球賽再以5：7不敵荷蘭隊，預賽吞下2連敗。中華隊明天面對尼加拉瓜，繼續尋求勝場開胡，推出中信兄弟隊今年選秀第三指名陳冠穎擔任先發投手。

中華隊昨天在首戰不敵南韓隊，今天面對荷蘭又從首局就陷入絕對劣勢，先發投手為兄弟今年第二輪選進的伍立辰，結果只面對2人次，都被敲出二壘打、丟掉1分，留下0.0局、11球投球退場。

中華隊第二任投手換上張峻瑋，危機持續擴大，先因2次保送形成滿壘，再被敲2安打、丟掉3分，兩出局後換上陳品宏，中華隊單局用了3名投手、被攻下4分大局。

劉俊緯1局下用陽春砲為中華隊打回一點生氣，但投手群在5局上再掉3分，中華隊下半局追回2分，6局下無人出局就攻占滿壘，劉俊緯、鄭俊瑋都以高飛犧牲打兌現分數，中華隊追近到5：7落後，後續仍有上壘，但王念好遭到三振無力再縮小差距，7局下的最後反攻機會以三上三下結束。

開局大量失分給予打線追擊壓力，總教練郭李建夫指出，今天選手還是在心態上呈現比較緊蹦，導致攻守表現上都沒有很到位，特別是在ㄧ開始大量失分後，整體野手攻擊上都太用力，導致攻擊上也比較急躁，也錯失許多得分機會。

中華隊在預賽2連敗，還在等待首勝，郭李建夫也肯定此役選手不放棄的精神，要好好把握後面三場比賽，全力搶進複賽。

中信兄弟 中華隊 王念好

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