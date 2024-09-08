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U18亞青／中華隊晉級 與日爭金
Ｕ十八亞洲青棒錦標賽冠軍賽戲碼出爐，中華隊與日本隊爭奪最終榮耀，對於先發投手出牌，總教練吳柏宏表示，將從哀宥宇、陽念希中二擇一。
昨天進行超級循環複賽最後一天賽程，中華隊面對實力有一段落差的菲律賓隊，以九比○贏球，複賽以二勝一敗作收；另一地南韓隊雖以一比○擊敗日本隊，形成台日韓三隊戰績互咬。比較對戰優質率，由日本隊分組第一、中華隊分組第二晉級冠軍賽，今晚六點卅分在天母棒球場爭冠。
中華隊由陳世展先發，投四局被敲兩安打、無失分，送出五次三振，張宥謙接手三局守成；打線敲出十安打，以第四棒曾偉喆三安打表現最亮眼。
曾偉喆一掃前兩場出賽六打數繳白卷，但他透露狀況並沒有不好，「老天爺都幫我安排好結果，我就是開心面對，不管出局或好的結果都接受」。他在去年Ｕ十八世界盃曾對日本隊演出五局好投，對於今天再上投手丘對決日本隊也有期待，「有機會上去投會全力以赴」。
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