中職／台鋼雄鷹雷公主題日 張肇元單場4打點擊退悍將

中職台鋼雄鷹全隊今天在澄清湖棒球場穿上高屏雷公隊復刻球衣，雖然賽事經過2度因雨暫停，不過仍順利完賽，且雄鷹靠著張肇元猛打賞、4打點表現，以5比0擊退富邦悍將隊。

雙方在前5局都沒辦法攻下分數，直到6局下雄鷹展開攻勢，陳文杰選到保送後，魔鷹（Steven Moya）敲出二壘安打送回1分，接著杜家明也遭到觸身球，張肇元再敲二壘安打，帶有2分打點；8局下雄鷹二、三壘有人時，張肇元再敲安打送回2分。

終場雄鷹以5比0擊退悍將，張肇元此戰4打數敲出3支安打，包辦多達4分打點，獲選為單場MVP。

雄鷹先發投手哈瑪星（Nick Margevicius）此戰用73球投6局，僅被敲3支安打，沒有出現保送，投出3次三振，沒有失分，奪下本季第7勝；接著賴鴻誠、黃群、吉田一將接連登板各投1局，都沒有失分，4名投手聯手完封悍將打線。

雄鷹今天在主場舉辦「正港鷹雄主題日」，全隊穿上以前台灣大聯盟高屏雷公隊的復刻球衣，賽前邀請雷公隊先發10人，分別為指定打擊陳保宏、投手林讚新、捕手湯登凱、一壘手潘忠韋、二壘手林郁捷、三壘手路易士、游擊手賴建男、左外野手林振賢、中外野手李居明、右外野手洪一中進行傳球儀式。

開球儀式由李居明擔任投手，前台中金剛隊倪國展擔任打者，並特別邀請徐生明遺孀「師母」謝榮瑤擔任遞球大使，為主題日第1天開球。