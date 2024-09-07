U23世界盃／連4任投手都掉分 中華隊不敵荷蘭吞2連敗

中華隊在U23世界盃棒球賽再踢鐵板，今天從首局就狂燒3名投手丟掉4分，終場以5：7不敵荷蘭隊，在預賽吞下2連敗，與南非隊成為目前B組僅有還沒有勝場的球隊。

本屆U23世界盃在中國大陸紹興進行，中華隊昨天在首戰不敵南韓隊，今天面對荷蘭隊又從首局就陷入絕對劣勢，先發投手推出中信兄弟隊今年第二輪選進的伍立辰，結果只面對2人次，都被敲出二壘打、丟掉1分，留下0.0局、11球投球退場。

中華隊第二任投手換上張峻瑋，但危機持續擴大，先因2次保送形成滿壘，再被敲2安打、丟掉3分，兩出局後換上陳品宏，中華隊單局用了3名投手、被攻下4分大局。

劉俊緯1局下用陽春砲為中華隊打回一點生氣，但荷蘭在5局上再掀攻勢，因投手陳品宏保送、二壘手鄭俊瑋失誤釀成的上壘，最終都兌現成為分數，陳品宏中繼3.2局失2分（無責失），加上呂昱廷0.1局失1分，中華隊此役前4任投手都掉分。

中華隊5局下先追回2分，6局下無人出局就攻占滿壘，劉俊緯打向三壘側的飛球，眼看將被接殺荷蘭隊卻漏掉，大難不死後以高飛犧牲打建功，加上荷蘭投手的暴投送壘包，鄭俊瑋再敲高飛犧牲打兌換分數，中華隊追近到5：7落後；中華隊後續仍有上壘，但王念好在兩出局、得點圈壘有人遭到三振，無力再縮小差距，7局下的最後反攻機會以三上三下結束。