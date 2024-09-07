中職／徐若熙僅投2局 魔神樂先發好投桃猿斷龍隊連勝

中央社／ 台北7日電
中華職棒樂天桃猿隊洋投魔神樂（Marcelo Martinez）7日先發登板對上味全龍隊，主投7局僅被敲出3支安打、飆出9次三振無失分，終場桃猿以9比3奪勝，魔神樂也拿下本季第11勝。圖／樂天桃猿隊提供
中華職棒樂天桃猿隊洋投魔神樂（Marcelo Martinez）7日先發登板對上味全龍隊，主投7局僅被敲出3支安打、飆出9次三振無失分，終場桃猿以9比3奪勝，魔神樂也拿下本季第11勝。圖／樂天桃猿隊提供

中職味全龍隊王牌投手徐若熙今天僅投2局掉6分，樂天桃猿全場敲出15支安打，朱育賢演出3安猛打賞，加上先發投手魔神樂7局好投，桃猿隊9比3奪勝，中斷龍隊的6連勝。

今天在桃園棒球場的賽事，龍隊推出徐若熙先發，不過1局下就遇到亂流，林立敲出二壘安打後，梁家榮擊出滾地球造成游擊手張政禹失誤，朱育賢、林智平、余德龍接連敲出安打，攻下4分；2局下張閔勛遭到觸身球後，陳晨威、梁家榮、朱育賢都敲出安打，桃猿再得2分。

總計徐若熙用54球僅投2局，被敲出7支安打，失掉6分含4分責失，本季目前已投82.1局，距離球團為了保護他而設下的「百局限制」僅剩不到18局。

桃猿在第4、5局再攻下3分，雖然龍隊的鄭鎧文在8局上從李家明手中轟出2分砲，瑪仕革斯．俄霸律尼再擊出1打點安打，不過最終桃猿仍以9比3奪勝，龍隊近期6連勝中斷，目前下半季第2名的龍隊僅領先桃猿0.5場勝差。

桃猿隊先發投手魔神樂（Marcelo Martinez）用91球投7局，僅被擊出3支安打，沒有出現保送，飆出9次三振，沒有失分，拿下本季第11勝，並獲選為單場MVP。

中職 味全龍 朱育賢 樂天桃猿

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