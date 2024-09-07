棒球／卦山盃全國少棒青少棒賽開打 共72隊1500名選手參賽
彰化縣政府舉辦的「2024年第16屆卦山盃全國少棒青少棒錦標賽」，今天起到9月15日分別在八卦山棒球場等5大球場舉行，有來自全國15個縣市、72個隊伍，共計1500名選手參賽。
這項比賽今天下午在八卦山棒球場舉行開幕典禮，由彰化縣長王惠美主持開球儀式，立委謝衣鳯等人也到場為選手加油。王惠美表示，彰化縣近年推動三級棒球，逐步看見成果，上個月在南彰化舉辦的「半線盃」全國社區少棒錦標賽，彰化的球隊就包辦冠亞軍。
另外，彰化縣也培育出許多優秀的職棒選手，如彰藝中校友沙子宸加入美國奧克蘭運動家球隊，成為社區棒球隊旅美第一人，並有多位選手被選入中華職棒隊，像今年職棒選秀會，味全龍隊也指名彰藝中校友薛毓達選手，期盼他們能成為國手，為國爭光，也期許這次參賽的選手都能突破自我，再創佳績。
教育處表示，「2024年第16屆卦山盃全國少棒青少棒錦標賽」共有96場次賽事，分別在八卦山棒球場、永靖簡易棒球場、延和球場、員林壘球場及烏日榮泉棒壘球場等5大球場舉行，彰化縣有彰化藝術高中、永靖國中、線西國中及北斗國中等4校參加青少棒組；南郭國小、忠孝國小、線西國小、東山國小、田中國小、培英國小等6校參加少棒組。
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