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U18亞青／中華隊4棒升溫中 曾偉喆也想再上投手丘對決日本

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華隊曾偉喆（19號）敲出三安打。圖／中華棒協提供
中華隊曾偉喆（19號）敲出三安打。圖／中華棒協提供

中華隊今天以9：0大勝菲律賓隊，前進U18亞洲青棒錦標賽冠軍賽，此役打線敲出10安打，曾偉喆單場3安打，讓總教練吳柏宏也誇讚，「打擊感覺揮棒滿果斷，揮棒出去效果不錯。」他提到，包括柯敬賢在內，兩人今天揮棒擊中甜蜜點都有越來越好的傾向。

擔任第四棒的曾偉喆單場3安，為中華隊此役表現最亮眼的打者，一掃前兩場出賽6打數繳白卷。

曾偉喆透露，前面打擊出賽兩場，其實狀況並沒有不好，「但結果差了點，加上日韓投手都很刁鑽，要再更謹慎一點。」被問到安打一直沒有出現是否情緒會比較緊繃，他綻放笑容回應：「不會啊！我今天第一打席還被三振欸！」他表示，「不管怎樣，老天爺都幫我安排好結果，我就是開心去面對，不管出局或好的結果都接受。 」

曾偉喆去年也披上國家隊戰袍出戰U18世界盃，是亞軍功臣之一，包括在複賽面對日本隊繳出好投，先發5局被敲2安打、失1分，送出5次三振，明天將在本屆亞青賽冠軍賽再次面對日本，他也不諱言仍希望可以再次站上投手丘對決。

曾偉喆說：「有機會上去投一定會全力以赴，而且很期待，去年有碰過，很想再對決一次。」他提到，日本是戰術確實的球隊，像是昨天的比賽，「0：1輸球、又是短打，有回想到去年冠軍賽的感覺，面對他們，守備的確實度要更好。」他並不畏懼心理的負面回憶，「記住上一場的教訓，明天討回來！」

中華隊 柯敬賢

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