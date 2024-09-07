U18亞青／吳總考量陳睦衡、林鉑濬滿辛苦 冠軍賽先發投手2擇1

中華隊在U18亞洲青棒錦標賽收下冠軍賽門票，明天將與日本隊爭冠，對於先發投手，總教練吳柏宏表示將從哀宥宇、陽念希中二擇一，「昨天兩位投手（陳睦衡、林鉑濬）比較辛苦，給其他也滿有能力的投手嘗試看看。」

中華隊今天在超級循環複賽最後一天以9：0擊敗菲律賓，而另一地南韓雖以1：0力克日本隊，形成台、日、韓3隊戰績互咬，但比較對戰優質率後由日本、中華隊前進冠軍賽。

對於冠軍賽先發投手，吳柏宏明確指出將是哀宥宇、陽念希兩人其中之一，「昨天兩位投手比較辛苦，第一場和昨天都有出賽，當然還是要嘗試給其他也滿有能力的投手試看看，休息天數也比較長。」

吳柏宏指出，陽念希這回在集訓時有展現出更想往好球帶去塞的企圖心，有球速也有控球，投球有達到應有水準，「有和他溝通滿多次，有球速優勢，就不要閃躲。」哀宥宇則是他點名進步很多的投手，先前觀察到他在先發時會有配速，因此特別跟他提醒，「後面還有很多投手，不需要去配速，沒辦法就交給後面投手。」

吳柏宏表示，此次共帶八名投手，今天陳世展、張宥謙登板，還有六位可在明天出賽，「還有滿多投手可以在明天上場表現，順序看投手教練怎麼去調配會比較好。」