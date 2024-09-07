U18亞青／龜山少棒受邀替U18亞青棒開球 黃天賜接捕別具意義

桃園龜山少棒隊培育出許多棒球好手，今年在威廉波特少棒賽獲得世界賽亞軍，今天受邀替U18亞洲青棒錦標賽開球，也安排龜山畢業校友黃天賜接捕、別具意義。

桃園龜山國小棒球隊今年代表台灣參加LLB世界少棒賽（威廉波特少棒賽）在國際組奪冠，最後世界賽奪下亞軍。

龜山少棒4度代表台灣前往美國威廉波特少棒賽，共獲得兩次亞軍、一次季軍，中華棒協及台灣世界少棒聯盟（TLLB）今天特別邀請教練李政達率隊開球，感謝李政達長期在基層耕耘，同時也希望透過龜山國際組冠軍的加持，為台灣隊加油、盼能稱霸亞洲。

大會安排教練李政達開球，但李政達將開球機會交由這次在威廉波特表現亮眼的主戰投手賴承希，而開球捕手為台灣隊陣中李政達的子弟兵野手黃天賜，台灣隊陣中投手邱立璿也是龜山畢業校友，開球儀式別具意義。

台灣世界少棒聯盟理事長黃英華也特別準備了新台幣5萬元的加菜金致贈給龜山國小，提供給球隊後續作為採購訓練器材及營養品給選手使用，而龜山國小同時也回贈今年參賽全隊簽名球供TLLB收藏。