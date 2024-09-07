U18亞青／中華隊9：0大勝菲律賓 攜手日本晉冠軍賽

U18亞洲青棒錦標賽今天進行超級循環複賽最後一天賽程，中華隊面對實力有一段落差的菲律賓隊，以9：0擊敗對手，複賽以2勝1敗作收；另一地南韓隊雖以1：0擊敗日本隊，形成台日韓3隊戰績互咬，但比較對戰優質率，由日本隊分組第一、中華隊分組第二晉級冠軍賽。

中華隊由陳世展先發，投4局被敲2安打、無失分，送出5次三振，張宥謙接手3局守成。

中華隊的攻勢僅在首局寂靜，2局下把握菲律賓的失誤開始大舉進攻，由張育豪先選保送，蔡琞傑點向三壘方向，菲律賓三壘手傳一壘發生暴傳，球一路滾到外野，讓張育豪連衝三個壘包為中華隊先馳得點，曾聖安打出落地後越過中外野全壘打牆的場地二壘打，再挹注1分打點。

菲律賓的失誤如燎原之火，劉承佑擊出一壘方向滾地球，因一壘手未能攔下這球，讓中華隊跑回2分，紀錄為一壘手失誤，全紹凱再敲內野安打，也讓菲律賓決定換投，後續在夾殺的過程中讓中華隊再跑回分數，最終攻下5分大局，並持續擴大分差。

擔任第四棒的曾偉喆單場3安，為中華隊此役表現最亮眼的打者，一掃前兩場出賽6打數繳白卷。