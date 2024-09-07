中職／許基宏敲追平2分砲演猛打賞 兄弟賞獅隊3連敗

中職今天在洲際球場賽事，中信兄弟許基宏3打數敲出3支安打，包含一發追平轟，包辦3分打點，幫助兄弟7比2擊敗統一獅，獅隊苦吞3連敗，兄弟仍是下半季、全年第1名。

獅隊在2局上靠著林安可敲出1打點二壘安打，取得領先；4局上陳鏞基、林安可敲安打後，蘇智傑擊出1打點滾地球，獅隊2比0領先。不過兄弟的許基宏在4局下從勝騎士（Mario Sanchez）手中轟出2分砲，一棒追平比分。

兄弟在6局下展開攻勢，岳政華、陳俊秀敲安打後，許基宏擊出高飛犧牲打超前；8局下陳俊秀、許基宏敲安打後，張志豪選到保送形成滿壘，江坤宇敲出二壘安打，帶有2分打點，接著宋晟睿敲出安打再送回2分，終場兄弟就以7比2搶勝，目前全年勝率領先獅隊2.5場勝差。

此戰雙方先發投手上演「騎士對決」，兄弟先發投手象騎士（Angel Sanchez）用92球主投7局，被敲出6支安打，投1次保送、4次三振，僅失2分含1責失，拿下中職生涯首勝；接著呂彥青、鄭凱文各投1局都沒有失分。

獅隊先發投手勝騎士則是用98球也主投7局，被敲6支安打，出現2次四死球，飆出9次三振，失掉3分演出優質先發，不過吞下敗投；接著陳韻文1個人次都沒有解決，失掉4分。