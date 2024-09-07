U18亞青／外野手劉承佑自評狀況變好 死忠悍將迷有各式收藏品

U18亞洲青棒錦標賽外野手劉承佑昨天對日本有敲安，自評打擊狀況越來越好；劉承佑一路從義大犀牛支持到富邦悍將，是死忠球迷，收藏許多簽名球，透露小時候最欣賞球員是張建銘。

亞洲青棒錦標賽台灣隊昨天複賽首戰與日本交手團隊僅敲出2支安打，唯一1支安打是外野手劉承佑敲出，劉承佑表示，感覺打擊狀況越來越好。

劉承佑從小跟著爸爸一起看職棒，從義大犀牛開始支持到富邦悍將，也笑說未來參加中職選秀最想被悍將選進。

劉承佑細數從義大犀牛時期開始搜集的球員簽名球，包括高國輝、張建銘、林瑋恩、洋投羅力（MikeLoree）、藍斯佛（Jared Lansford）、力猛（ScottRichmond）都有，光是羅力簽名球就有至少3顆 ，有各式球團的應援商品，還有江少慶的搖頭公仔，羅力2023年以本土球員回台出賽那場也有到場觀賽。

劉承佑透露小時候最喜歡的球員是張建銘，因為喜歡坐在右外野，張建銘守右外野，換局間還曾跟他傳接球，欣賞張建銘守備好。

劉承佑自曝以前去新莊看球，看到穀保球員可以當球僮，還盤算未來高中讀穀保要搶第一個去當球僮，但後來沒有機會，也笑說平常在球隊宿舍都會穿著富邦的商品球衣，都被隊友教練開玩笑說穿了就不會被選到。