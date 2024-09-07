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U18亞青／曾偉喆扛中華隊4棒心態正面 不當壓力盼享受

中央社／ 台北7日電
U18亞洲青棒錦標賽台灣隊曾偉喆不僅要投球，也扛中心棒次第4棒。中央社
U18亞洲青棒錦標賽台灣隊曾偉喆不僅要投球，也扛中心棒次第4棒。中央社

U18亞洲青棒錦標賽台灣隊曾偉喆不僅要投球，也扛中心棒次第4棒，雖然打擊帳面成績上沒有很好，但曾偉喆心態很正面，認為打擊內容和看球感覺都不錯，不把打4棒當壓力而是享受。

亞洲青棒錦標賽台灣隊陣中「投打二刀」好手曾偉喆此次投球、打擊都有出賽紀錄，對韓國、日本和今晚對菲律賓比賽都是扛中心棒次第4棒，對泰國比賽則有後援登板投1局無失分、飆出3次三振。

曾偉喆扛中心棒次但目前安打還沒有開張，被問起是否會有壓力，他心態很正面表示，「第4棒不是壓力是享受」，也提到比賽就是結果論，雖然帳面上成績不好，但擊球的內容都在可以接受的範圍，打擊感覺沒有不好，看球都蠻清楚的。

談起昨天對日本隊的比賽，曾偉喆表示，日本身高198公分的左投藤田琉生不好打，除了投球角度真的很大，直球的尾速也比想像中的快，後援投手坂井遼光是直球就有速差，最快可以到146公里，也有120多公里的直球，變化球也是120多公里，比較難掌握。

比較日本和韓國的投手，曾偉喆表示，日本的投手直球威力比較好，韓國的投手則是變化球比較難掌握。

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