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U18亞青／下勾投手陳世展先發對菲 中華隊打序微調

中央社／ 台北7日電
U18亞洲青棒錦標賽中華隊要拚冠軍戰，今晚對菲律賓要全力搶下，今天派出「東體潛水艇」陳世展先發。中央社
U18亞洲青棒錦標賽中華隊要拚冠軍戰，今晚對菲律賓要全力搶下，今天派出「東體潛水艇」陳世展先發。中央社

U18亞洲青棒錦標賽中華隊要拚冠軍戰，今晚對菲律賓要全力搶下，今天派出「東體潛水艇」陳世展先發，張宥謙牛棚待命，先發打序微調，蔡琞傑先發守三壘。

亞洲青棒錦標賽中華隊帶著預賽對韓國的1勝晉級複賽，昨天超級循環賽複賽首戰與日本交手以0比1吞敗，想要拚進冠軍戰今天對菲律賓比賽需全力搶下，中華隊派出綠島出身、來自台東體中的下勾投手陳世展先發。

中華隊總教練吳柏宏表示，昨天賽後才確定陳世展是對菲律賓比賽先發，陳世展各方面表現都不錯，也要考慮最後一天投手群戰力，如果今天陳世展可以壓制，讓他投完也是選項，另外一名「投打二刀」張宥謙目前還沒有登板投球，今天有機會比賽後半段預備登板。

中華隊今天打序也有調整，三壘手曾冠傑本來手就有點不舒服，睡覺時又壓到不舒服的地方，今天板凳待命，由蔡琞傑先發守三壘、打6棒。

先發投手陳世展搭配捕手張育豪，柯敬賢續打3棒、守中外野，4棒為曾偉喆、指定打擊，張趙紘改打7棒、守一壘。

中華隊若今天順利擊敗菲律賓，另外一場日本與韓國比賽，日本擊敗韓國，就由日本、中華隊爭冠，若韓國擊敗日本，則需要比較對戰優質率（TQB）。

柯敬賢 牛棚

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