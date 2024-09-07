U18亞青／就靠這1分擊敗中華隊 日本選手請纓短打化解監督為難

Ｕ18亞洲青棒錦標賽進入最後兩天賽程，中華隊昨天面對日本隊不敵小球戰術，以0：1落敗，日本監督小倉全由賽後透露來自子弟兵的一句話，讓還在遲疑的他有了答案，選手主動詢問「第1球可以讓我短打嗎？」

中華隊昨天由陳睦衡先發4局無失分、未被敲安打，林鉑濬接手第5局三上三下，危機出現在第6局，山畑真南斗敲出安打後，面對境亮陽的短打，林鉑濬下丘處理結果傳二壘暴傳，變成一、三壘有人，此時第二棒的濱本遙大執行安全強迫取分成功，讓日本跑回寶貴的1分。

小倉全由還原當時決策，自己原本還在猶豫，面對無人出局、一三壘有人的大好得分局面，該是要短打或讓選手自由揮擊？他誠實地向選手提出自己的猶豫，此時濱本遙大卻給出出乎意料的答案：「可以讓我第一球安全觸擊嗎？」

濱本遙大言出必行，在高壓場面下完美執行戰術，小倉全由大讚，這是用勇氣搶下的寶貴分數，「廣陵高校真的把選手教得很好。」

中華隊輸掉此役後，今晚的超級循環複賽最終戰將決定冠軍賽門票誰屬，天母球場由中華隊（1勝1敗）、菲律賓隊交手，新莊球場由日本（2勝0敗）、南韓隊（1勝1敗）交鋒，於晚上6點半同時開打，若中華隊、日本隊勝出，則由兩隊於明天在冠軍賽交鋒，若中華隊、南韓隊獲勝則需比較對戰優質率。