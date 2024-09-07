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U23世界盃／中華打線再遇左投難關！ 兄弟第2指名銜命抗荷
U23世界盃中華隊昨天受制於南韓兩名左投壓制無緣首勝，今晚面對荷蘭，教練團推派中信兄弟第2指名右投伍立辰先發要力拼開胡，而荷蘭隊跟進南韓也派左投法利（Dylan Farley）對陣。
伍立辰畢業於普門中學以及嘉義大學，高中畢業後原本沒有要繼續棒球路，但仍被嘉義大學挖掘，蛻變成為今年中職選秀中最優秀大專投手之一。選秀會後也成功以簽約金415萬與月薪8萬元的條件加盟中信兄弟，今晚7點將銜命先發抗荷，肩負開胡重任。
荷蘭隊先發左投法利（Dylan Farley）前3年都在荷蘭棒球聯盟出賽，今年在美國NCAA南方領地聯盟出賽16場，有8場先發，戰績3勝2敗，防禦率6.69，37.2局投出31次三振。除了這兩天對陣的韓國與荷蘭外，中華隊所屬B組還有尼加拉瓜、委內瑞拉與南非，將取分組前3晉級。
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