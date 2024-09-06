中職／悍將贏了！董子恩關鍵安、張育成開轟 江少慶隔469天奪勝

富邦悍將隊為連敗畫下休止符，今天在6局上由董子恩敲出二壘打逆轉戰局，加上張育成9局上陽春砲助威，終場以8：3擊敗台鋼雄鷹隊，悍將終止6連敗，先發投手江少慶以5局失1分（無責失）開張本季勝投。

悍將首局就有中外野手申皓瑋發生接球失誤，幸未釀成失分，但第3局就不再走運，陳飛霖打向左外野，蔡佳諺在雨勢中未能接到這球，悍將再記上一次外野失誤，兩出局後由王柏敲安送回分數，雄鷹先取得1：0領先。

雄鷹先發投手陳柏清的投球在第6局浮現不穩，面對張育成、申皓瑋都投出四壞保送，董子恩敲出二壘打一棒逆轉戰局，也讓陳柏清在此時退場，後續姚冠瑋的滾地球再送回1分，陳柏清留下5.1局失3分（責失2分）。

第7局張育成在兩出局後選到保送，申皓瑋、董子恩的安打各帶有1分打點，擴大為5：1領先；悍將9局上再有攻勢，亮點是張育成的陽春砲，本季第7轟出爐，再度並列悍將隊內全壘打王。