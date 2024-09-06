中職／宋晟睿4安打4得分小跑車變戰砲車 兄弟靠再見保送贏了

今天的洲際棒球場計分板一局上就亮出4：0，後續充滿反轉，雙方戰成4：4、5：5、6：6、7：7四度平手，直到延長10局下才由岳政華在滿壘時選到再見保送，中信兄弟以8：7擊敗統一獅隊，兩軍也在全年戰績的爭奪上由黃衫軍擴大為1.5場勝差領先。

兄弟洋投猛登投6局被敲6安打、失4分，首局面對邱智呈、潘傑楷、林安可接連投出保送，蘇智傑擊出三壘打一棒清壘，陳聖平的安打也挹注1分打點，獅隊單局攻下4分。

獅隊先發投手布雷克還沒上場已經握有4：0領先，但自己在1局下也危機四伏，讓兄弟前3棒都上壘，包括對岳政華、陳俊秀投出保送，先因暴投丟掉1分，一出局後曾頌恩再以高飛犧牲打追加分數。

布雷克第2局挨宋晟睿陽春砲，第5局再被宋晟睿開局敲出安打，雖連飆2K，但敵不過隊友扯後腿，二壘手許哲晏的失誤先讓兄弟跑回追平分，曾頌恩打向右外野的飛球，再因許哲晏疑似影響右外野手林安可無法接到這球，這次失誤再奉送兄弟超前分，布雷克此役以6局失5分（責失3分）收工。

兄弟在比賽中分別握有5：4、6：5領先，但都無法守成，第7局魏碩成堆壘後蔡齊哲接手，遭林安可敲出追平安打，第9局吳俊偉壞球、失誤連環攪局，陳鏞基補上追平安打，兄弟9局下的攻勢無功而返，雙方以6：6進入延長賽突破僵局。

獅隊在10局上僅靠陳重羽的高飛犧牲打取得1分，兄弟10局下江坤宇的安打追平，黃竣彥留下滿壘局面交到江承峰手中，對岳政華投出再見保送。宋晟睿單場4安打、4得分、6度上壘，獲選為單場MVP。